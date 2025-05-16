Лидеры ЕС намерены давить на Путина, пока тот не будет готов к миру

ЕС намерен усилить давление на Москву до тех пор, пока Владимир Путин не будет "готов к миру" в переговорах с Украиной.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "был готов к встрече", но "Путин не явился". "Это демонстрирует одно: президент Путин не хочет мира", - скала она по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.
"Мы хотим мира, и мы должны усилить давление, пока президент Путин не будет к этому готов", - добавила она, имея в виду готовящиеся новые санкции.
По ее словам, пакет будет включать санкции в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2. "Он будет включать работу по включению в список большего количества судов российского теневого флота, а также снижение предельного уровня цен на нефть, а также усиление санкций в отношении финансового сектора в России", - сказала глава Еврокомиссии.
Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что последние события на переговорах по Украине демонстрируют, что Россия не хочет мира, и призывает "оказать давление" на Москву.
"Мы ясно видим, что Россия не хочет мира, а все остальные его хотят", - заявила она в Тиране
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Путин совершил "ошибку", отправив команду "второго эшелона" на переговоры с Украиной в Стамбул.
"Я думаю, что Путин совершил огромную ошибку", - сказал он по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране. "Он прекрасно понимает, что мяч на его стороне, что он в затруднительном положении и что он совершил огромную ошибку", - продолжил он.
По информации Politico, лидеры ЕС и Британии ищут способы нанести "нокаутирующий удар" по российской экономике. План вдохновляется предложением республиканца Линдси Грэма, который предложил наложить 500% санкции против российского экспорта. Потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт или же полное торговое эмбарго.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России может быть одобрен 20 мая.
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