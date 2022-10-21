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Лідери ЄС досягли угоди щодо боротьби з енергокризою

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Брюссель, П'ятниця 21 жовтня 2022 04:30
Лідери ЄС досягли угоди щодо боротьби з енергокризою Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лідери ЄС дійшли згоди щодо кроків у боротьбі з енергетичною кризою, проте не затвердили пакет конкретних заходів, поданий Єврокомісією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Саміт ЄС не затвердив новий пакет заходів щодо енергетики, але "дав стратегічні інструкції" щодо роботи над ним.

"Саміт ЄС досяг угоди з енергетики. Єдність і солідарність здобули перемогу", - заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Після кількох годин напружених переговорів лідери погодилися попросити виконавчий орган ЄС запропонувати "тимчасовий динамічний коридор цін на угоди з природним газом, щоб негайно обмежити випадки завищення цін на газ", йдеться у спільній заяві лідерів.

Вони також заявили, що використовуватимуть тимчасову основу для обмеження ціни на газ під час виробництва електроенергії, включаючи аналіз витрат та вигод.

"Ми розробимо додатковий новий індекс, щоб краще зображати ситуацію з цінами на СПГ, а поки що ми створимо механізм корекції ринку, щоб обмежити випадки завищення цін на газ", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Лідери також погодилися просити зробити кроки, щоб уникнути різких стрибків цін на похідні енергоносії та використовувати їх спільну купівельну спроможність як важіль у переговорах з глобальними постачальниками газу.

Країни, включаючи Францію, Італію та Польщу, докладали всіх зусиль, щоб обмежити вартість газу, що потрясло економіку та підштовхнуло інфляцію, оскільки регіон наближається до зими через різке скорочення постачання із Росії після її вторгнення в Україну.

Якщо блок не зможе домовитися про досить важливі кроки, він ризикує зіткнутися з тим, що національний уряд піде різними шляхами для усунення наслідків.

Голова Євроради Шарль Мішель назвав це "моментом істини" для блоку, оскільки він переживає найсуворішу зиму за останні десятиліття, а його економіка хитається під подвійним ударом високої інфляції та рекордних цін на енергоносії.

Нагадаємо, 18 жовтня Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо стримування цін на газ у Європі. Серед пропозицій – запровадити динамічне ціноутворення на газ. Також пропонується зобов'язати країни ЄС ділитися газом одна з одною у разі НП.

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Шарль Мишель Саміт ЄС Електроенергія
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