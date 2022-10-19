Єврокомісія запропонувала пакет заходів для подолання енергокризи в ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті.

За її словами, у пакті заходів входять:

Об'єднання - при спільній купівлі газу на рівні ЄС

Збереження енергії

Спільне використання газу та демонстрація солідарності в ЄС

Цінові механізми для подолання стрибків

"Війна Росії проти України спровокувала енергетичну кризу. Ми багато працювали, щоб захистити Європу від наслідків на енергетичних ринках. Тепер ми краще підготовлені до цієї зими і можемо зробити більше кроків на шляху до Енергетичного союзу", - сказала вона.