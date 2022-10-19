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Єврокомісія запропонувала пакет заходів для подолання енергокризи в ЄС

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Брюссель, Середа 19 жовтня 2022 10:59
Єврокомісія запропонувала пакет заходів для подолання енергокризи в ЄС Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія запропонувала пакет заходів для подолання енергетичної кризи в Європейському Союзі, викликаного вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Європарламенті.

За її словами, у пакті заходів входять:

  • Об'єднання - при спільній купівлі газу на рівні ЄС
  • Збереження енергії
  • Спільне використання газу та демонстрація солідарності в ЄС
  • Цінові механізми для подолання стрибків

"Війна Росії проти України спровокувала енергетичну кризу. Ми багато працювали, щоб захистити Європу від наслідків на енергетичних ринках. Тепер ми краще підготовлені до цієї зими і можемо зробити більше кроків на шляху до Енергетичного союзу", - сказала вона.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала військовими злочинами атаки на інфраструктуру України. Вона упевнена, що це акти терору.

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