Лідери банківського та фінтех-сектору обговорили майбутнє фінансової екосистеми України

Тема 2025 року - "Вбудовані фінанси як нова інфраструктура для бізнесу, сервісів і цифрових продуктів". Форум об’єднав представників банківського сектору, фінтех-компаній, інвесторів і технологічних новаторів, а також провідних міжнародних експертів, зокрема Лізу Кестнер (очільницю регіонального представництва IFC в Україні) та П’єра Гейльбронна (спеціального посланця Франції з питань допомоги та відбудови України).

Особливу увагу під час заходу привернула панель Future of Banking, модерована Девідом Поллаком (керівником зростання та міжнародного розвитку в UNCHAIN), який активно працює з фінтех-екосистемою Центральної та Східної Європи. У ній взяли участь CEO Moneyveo Сергій Сінченко, голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий, Анжела Кашперук (віцепрезидентка з розвитку бізнесу в Mastercard) та інші провідні представники ринку.

Учасники обговорили роль штучного інтелекту та цифрових технологій у трансформації банківського сектору, сучасні виклики цифрового банкінгу та інтеграцію фінтех-платформ. Вони відзначили, що межі між банками, фінтех- і платіжними компаніями стираються, а ті компанії, які першими впроваджують інновації, формують нові стандарти ринку.

CEO Moneyveo Сергій Сінченко підкреслив трансформацію ринку мікрокредитування.

"Якщо раніше цей сегмент часто сприймався як токсичний, то під час війни небанківські установи стали надійним плечем підтримки, забезпечуючи людям доступ до кредитів у критичні моменти. Сьогодні завдяки збалансованому регулюванню НБУ, яке передбачає обмеження ставок на рівні 1%, системному контролю за ринком, а також завдяки самоорганізації кредитних компаній, ринок стає прозорим і відповідальним", - сказав він.

За його словами, підписаний учасниками ринку Меморандум про відповідальне кредитування є свідченням самоорганізації небанківських компаній. Зростання довіри та задоволеності клієнтів підтверджують результати масштабного дослідження "Споживче мікрокредитування в Україні: поточний стан, перспективи, розвиток, майбутнє", проведеного АУБ спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України.

Загалом учасники дискусії наголосили на важливості побудови довготривалих відносин із клієнтами, уваги до мас-маркету та збереження балансу між ризиком і інноваціями, адже саме це дозволяє компаніям залишатися на плаву в умовах швидких змін ринку.

Обговорення завершилося спільним висновком: стрімкий розвиток технологій і штучного інтелекту формує нові стандарти, а здатність швидко адаптуватися та інтегрувати інновації визначає майбутнє української фінансової екосистеми.