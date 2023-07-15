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Лідери Азербайджану та Вірменії провели чергові переговори за посередництва ЄС

Фото: Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели перемовини в Брюсселі за участі президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ЄР.

"Наша зустріч була останньою в серії інтенсивних і продуктивних зустрічей на високому рівні за участю лідерів Вірменії та Азербайджану, віце-прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ з початку травня в Брюсселі, Кишиневі, Вашингтоні, Москві та на двосторонньому кордоні", - повідомив Мішель.

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Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

В кінці квітня Вірменія та Азербайджан провели пермовини за посередницства США, після чого домовились відновити перемовини щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин.

Вже в травні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

Детальніше про перемовини між країнами ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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