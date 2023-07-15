Лидеры Азербайджана и Армении провели очередные переговоры при посредничестве ЕС

"Наша встреча была последней в серии интенсивных и продуктивных встреч на высоком уровне с участием лидеров Армении и Азербайджана, вице-премьер-министров и министров иностранных дел с начала мая в Брюсселе, Кишиневе, Вашингтоне, Москве и на двусторонней границе", - сообщил Мишель.

По его словам, несмотря на то, что встреча состоялась в контексте тревожного роста напряженности на месте, он отметил важный импульс в политических дискуссиях и усилиях.

К тому же во время переговоров участникам удалось обсудить все семь вопросов повестки дня.

Суверенитет и территориальная целостность

Лидеры Армении и Азербайджана еще раз полностью подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету другой страны. Исходя из этого понимания, территория Армении занимает 29 800 кв. км, а Азербайджана - 86 600 кв. км.

Делимитация границ

По словам президента ЕР, оба лидера подтвердили свою однозначную приверженность Алматинской декларации 1991 года как политической основе для делимитации.

"Я приветствовал заседание двух пограничных комиссий 12 июля. Продвинулась работа над уставами этих комиссий и обсуждением основы для делимитации. И очень важно, что лидеры договорились активизировать и ускорить работу комиссий", - добавил он.

Сообщения

Что касается сообщения, стороны также достигли заметного прогресса в течение последних двух месяцев в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических сообщений в регионе.

Участники также обсудили модальности будущих транспортных договоренностей, которые будут уважать принципы суверенитета, юрисдикции и взаимности.

"Следует немедленно начать строительство железнодорожного сообщения. ЕС был бы готов предоставить финансовый вклад. Некоторые детали еще требуют уточнения, но пока позиции по этому поводу сближаются и активно изучаются варианты", - подчеркнул Мишель.

Гуманитарные грузы

Во время переговоров участники обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Ведь нынешнее положение вещей явно не является устойчивым и никому не интересен. Они также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию.

"Я подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги. Я также отметил готовность Азербайджана так же предоставлять гуманитарные грузы через Агдам. Я считаю оба варианта важными и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения. Я также приветствовал возобновление медицинской эвакуации МККК", - сказал президент ЕР.

Права и безопасность

По словам Мишеля, население на местах нуждается в заверениях, прежде всего относительно своих прав и безопасности.

В этом контексте он выразил поощрение ЕС к прямому диалогу между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

Этот диалог, по словам Мишеля, должен обеспечить необходимую уверенность для всех участников.

Задержанные

Участники переговоров равноправно обсуждали вопрос задержанных.

Лидеры вновь подтвердили свою приверженность пониманию джентльменов относительно того, что будет способствовать освобождению солдат, которые непреднамеренно переходят на другую сторону.

"Я выступал за освобождение обеими сторонами задержанных. Также была обсуждена важность обеспечения усиления сотрудничества в решении судьбы пропавших без вести и по вопросам разминирования, и я еще раз призвал стороны обмениваться как можно большим количеством информации", - добавил президент ЕР.

Дальнейшие действия

"Мы договорились, что наши команды будут оставаться в тесном контакте, чтобы обеспечить конкретные дальнейшие действия относительно того, что обсуждалось сегодня", - пояснил Мишель.

По его словам, настоящий прогресс зависит от следующих шагов, которые необходимо будет сделать в ближайшее время.

Он также подчеркнул, что в первоочередном порядке следует прекратить насилие и резкую риторику, чтобы создать надлежащую среду для переговоров о мире и нормализации.

"Я также подтвердил свое намерение пригласить лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе после лета, а также на еще одну пятистороннюю встречу с участием также лидеров Франции и Германии в Гранаде на полях следующего Европейского сообщества", - добавил он.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой. Все это происходило при поддержке Армении.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

В конце апреля Армения и Азербайджан провели переговоры при посредничестве США, после чего договорились возобновить переговоры по делимитации границ и нормализации отношений.

Уже в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.

Детальнее о переговорах между странами вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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