Лідери Аргентини та Колумбії запропонували "подвоїти дипломатію" для припинення вогню в Україні

Як вважають глави двох держав, війна дозволила США зміцнити НАТО, а також знову об'єднати Європу в рамках гегемоністської суперечки Китаєм.

У зв'язку з цим, згідно зі статтею, Фернандес та Петро закликають активізувати дипломатичні зусилля для встановлення припинення вогню та проведення мирних переговорів відповідно до прохань Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН), Папи Франциска або президентів Аргентини, Колумбії та Бразилії.

Автори матеріалу також підтримують ініціативи щодо переслідування винних у воєнних злочинах в Україні в рамках Міжнародного кримінального суду.

На їхню думку, потрібно зуміти сформулювати спільну відповідь гуманітарної допомоги та справедливого відновлення України, яка не поглиблює відносини залежності та політики блоків.

При цьому у статті практично не згадується Росія як агресор, який розв'язав війну.

Нагадаємо, що президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви запропонував обговорити з лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США необхідність досягнення миру в Україні. Білий дім відкинув цю ініціативу та нагадали, що жодних переговорів про Україну без України США не вестимуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.