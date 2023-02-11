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Лидеры Аргентины и Колумбии предложили "удвоить дипломатию" для прекращения огня в Украине

Фото: президент Колумбии Густаво Петро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня в Украине. По их мнению, для этого необходимо "удвоить дипломатические усилия".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную статью президентов, опубликованную в Le Monde.

Как считают главы двух государств, война позволила США укрепить НАТО, а также снова объединить Европу в рамках "гегемонистского спора" Китаем.

В связи с этим, согласно статье, Фернандес и Петро призывают активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров в соответствии с просьбами Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), Папы Франциска или президентов Аргентины, Колумбии и Бразилии.

Авторы материала также поддерживают инициативы по преследованию виновных в военных преступлениях в Украине в рамках Международного уголовного суда.

По их мнению, нужно суметь сформулировать совместный ответ гуманитарной помощи и справедливого восстановления Украины, который не углубляет отношения зависимости и политики блоков.

При этом в статье практически не упоминается Россия как агрессор, который развязал войну.

Напомним, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы предложил обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине. Белый дом отверг эту инициативу и напомнили, что никаких переговоров об Украине без Украины США не будут вести.

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