Лидеры Аргентины и Колумбии предложили "удвоить дипломатию" для прекращения огня в Украине

Как считают главы двух государств, война позволила США укрепить НАТО, а также снова объединить Европу в рамках "гегемонистского спора" Китаем.

В связи с этим, согласно статье, Фернандес и Петро призывают активизировать дипломатические усилия для установления прекращения огня и проведения мирных переговоров в соответствии с просьбами Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), Папы Франциска или президентов Аргентины, Колумбии и Бразилии.

Авторы материала также поддерживают инициативы по преследованию виновных в военных преступлениях в Украине в рамках Международного уголовного суда.

По их мнению, нужно суметь сформулировать совместный ответ гуманитарной помощи и справедливого восстановления Украины, который не углубляет отношения зависимости и политики блоков.

При этом в статье практически не упоминается Россия как агрессор, который развязал войну.

Напомним, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы предложил обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине. Белый дом отверг эту инициативу и напомнили, что никаких переговоров об Украине без Украины США не будут вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.