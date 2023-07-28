Лідери Африки відмовилися їхати до Путіна після зриву зернової угоди, - британська розвідка

Конференція Росія-Африка відбулася в Санкт-Петербурзі 27 липня 2023 року. У ній взяли участь 17 глав африканських держав порівняно з 43 минулого разу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, захід відбувся за десять днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Ініціатива дозволяла експортувати 30 млн тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи постачання основних продуктів харчування до таких держав, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

За даними британської розвідки, окрім прямого порушення постачання, російська блокада України також викликає зростання цін на зерно.

"Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці як мінімум у найближчі два роки", - зазначають у Міноборони Британії.

Ціни на зерно

Цього місяця Росія вийшла з угоди щодо транзиту українського зерна, укладеної під егідою ООН, яка забезпечувала безпечний прохід вантажних суден до портів Великої Одеси. За оцінками Міжнародного валютного фонду, внаслідок цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.

У Держдепі США заявили, що вихід Росії з "зернової угоди" посилить голод у деяких районах світу, що найбільш постраждали, включаючи Африку.

Путін на саміті Росія - Африка заявив, що Москва готова у найближчі три-чотири місяці поставити до 50 тисяч тонн безкоштовного зерна у Зімбабве, Буркіна-Фасо, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.

Однак президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що його країна не має браку продовольства.

Саміт Росія-Африка триває 27-28 липня. На ньому представлено лише 17 із 55 країн континенту.