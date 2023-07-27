Білий дім про вихід РФ із "зернової угоди": посилить голод у найбільш постраждалих країнах

Вихід Росії із "зернової угоди" посилить голод у деяких найбільш постраждалих районах світу, включно з Африкою.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому вона зазначила, що вихід Росії з угоди викликав волатильність цін на зерно.

"Дії Росії щодо вилучення такої значної кількості продовольчих товарів зі світових ринків посилять голод у деяких найбільш постраждалих районах світу, зокрема в Африці", - сказала Жан-П'єр.

Вона додала, що в результаті чорноморської зернової ініціативи на сільські ринки було експортовано понад 32 млн тонн зерна.

Вихід РФ із "зернової угоди"

Цього місяця Росія вийшла з угоди щодо транзиту українського зерна, укладеної під егідою ООН, яка забезпечувала безпечний прохід українських вантажних суден із зерновими, олійними та пшеницею на світові ринки.

Україна тепер буде змушена майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський союз, а найдешевша альтернативна артерія - річка Дунай - після бомбардувань, можливо, не зможе збільшити свої обсяги настільки, наскільки на це розраховували.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, внаслідок цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.

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