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Лидеры Африки отказались ехать к Путину после срыва зерновой сделки, - британская разведка

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Росія, Пятница 28 июля 2023 09:02
Лидеры Африки отказались ехать к Путину после срыва зерновой сделки, - британская разведка Фото: Путина проигнорировали большинство лидеров Африки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Конференция Россия-Африка прошла в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 года. В ней приняли участие 17 глав африканских государств по сравнению с 43 в прошлый раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, мероприятие состоялось через десять дней после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Инициатива позволяла экспортировать 30 млн тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая поставки основных продуктов питания в такие государства, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.

По данным британской разведки, помимо прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также вызывает рост цен на зерно.

"Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят отсутствие продовольственной безопасности в Африке как минимум в ближайшие два года", - отмечают в Минобороны Британии.

Цены на зерно

В этом месяце Россия вышла из соглашения по транзиту украинского зерна, заключенного под эгидой ООН, которое обеспечивало безопасный проход грузовых судов в порты Большой Одессы. По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

В Госдепе США заявили, что выход России из "зерновой сделки" усугубит голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, включая Африку.

Путин на саммите Россия - Африка заявил, что Москва готова в ближайшие три-четыре месяца поставить до 50 тысяч тонн бесплатного зерна в Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею.

Однако президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что его страна не испытывает нехватки продовольствия.

Саммит Россия-Африка проходит 27-28 июля. На нем представлены только 17 из 55 стран континента.

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