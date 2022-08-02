ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США провели успешную контртеррористическую операцию: что известно

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 01:25
США провели успешную контртеррористическую операцию: что известно Фото: лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию, в ходе которой убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Его ликвидировали ударом беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Стоит отметить, что в американском правительстве пока не подтвердили этой информации.

В свою очередь в Белом доме указали, что президент США Джо Байден выступит в 02:30 (по Киеву) с заявлением о "успешной контртеррористической операции против "Аль-Каиды" в Афганистане.

Что известно о Завахири

Завахири недавно исполнился 71 год. Сперва он был личным врачом Усамы бен Ладена, а затем стал лидером "Аль-Каиды".

Госдеп США предлагал вознаграждение в размере до 25 млн долларов за информацию, непосредственно ведущую к задержанию Завахири.

Напомним, глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что "Аль-Каида" и другие террористические группировки все еще ищут возможность совершить масштабные теракты в США. ФБР отслеживает их деятельность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аль-Каида
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне