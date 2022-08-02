ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лідера "Аль-Каїди" ліквідували ракетою, яка не вибухає: що про неї відомо

Новость на русском →
США, Вівторок 02 серпня 2022 18:06
Лідера "Аль-Каїди" ліквідували ракетою, яка не вибухає: що про неї відомо Фото: лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі ліквідували ракетою Hellfire R9X (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голову "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі було ліквідовано в столиці Афганістану, Кабулі. Оголосивши про його смерть у телезверненні, президент США Джо Байден заявив, що під час операції, що проводилася минулими вихідними, жертв серед цивільного населення немає. Пізніше стало відомо, що терориста ліквідували з безпілотника, "начиненого" ракетами Hellfire R9X, дві з яких потрапили в ціль.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цю ракету, використання якої ні Пентагон, ні ЦРУ жодного разу офіційно не визнавали.

Що таке Hellfire 9X?

Ракета запускається з безпілотника Predator. Вона не має боєголовки, але вона використовує шість лез, які летять на високій швидкості, роздавлюючи і розрізаючи ціль. Ці леза-лопаті розвертаються за мить до удару. Вони прорізають ціль, не викликаючи вибуху. Попередня версія цієї зброї залишала після себе сліди опіків та уламків, чого не відбувається з R9X.

Саме з цієї причини цю зброю називають "літаючим гінсу" на честь телевізійної реклами 1980 року про японські кухонні ножі, які акуратно розрізають алюмінієві банки і залишаються ідеально гострими.

На деяких фотографіях, які розміщені в Інтернеті, видно вплив цих ракет. На одній із цих старих фотографій у Twitter нібито зображено машину, знищену Hellfire R9X в Ідлібі, Сирія. Пентагон та ЦРУ ніколи не визнавали використання ракет Hellfire R9X.

Технічні характеристики

Hellfire - протитанкова зброя, розроблена в 1980-х роках, яку кілька разів модифікували в США, особливо після терактів 11 вересня, щоб вражати лише конкретну людину чи мету.

Hellfire R9X має довжину трохи більше п'яти футів (близько 1,5 м) і важить трохи більше 100 фунтів (близько 45 кг) і не залишає після себе жодних слідів.

Лідера &quot;Аль-Каїди&quot; ліквідували ракетою, яка не вибухає: що про неї відомо

Де Hellfire R9X використовувалася раніше?

R9X вперше було використано у березні 2017 року, коли високопоставлений лідер "Аль-Каїди" Абу аль-Хайр аль-Масрі був убитий ударом безпілотника під час поїздки в автомобілі до Сирії.

Пізніше його використали під час операції з ліквідації інструктора, пов'язаного з "Аль-Каїдою", у Сирії 2020 року. Згідно з повідомленнями, США використали ту саму зброю і в 2019 році.

У звіті WSJ із посиланням на представників міністерства оборони США йдеться, що ракета Hellfire використовувалася 6 разів, у тому числі в операціях у Лівії, Сирії, Іраку, Ємені та Сомалі.

Як повідомлялось, США провели контртерористичну операцію, в ході якої вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Його ліквідували ударом безпілотника. Президент США Джо Байден підтвердив інформацію щодо ліквідації лідера "Аль-Каїди".

У МЗС Саудівської Аравії привітали повідомлення президента США Джо Байдена про вбивство лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аль-Каїда
NEWS
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими