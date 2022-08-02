Лідера "Аль-Каїди" ліквідували ракетою, яка не вибухає: що про неї відомо

Голову "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі було ліквідовано в столиці Афганістану, Кабулі. Оголосивши про його смерть у телезверненні, президент США Джо Байден заявив, що під час операції, що проводилася минулими вихідними, жертв серед цивільного населення немає. Пізніше стало відомо, що терориста ліквідували з безпілотника, "начиненого" ракетами Hellfire R9X, дві з яких потрапили в ціль.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цю ракету, використання якої ні Пентагон, ні ЦРУ жодного разу офіційно не визнавали.

Що таке Hellfire 9X?

Ракета запускається з безпілотника Predator. Вона не має боєголовки, але вона використовує шість лез, які летять на високій швидкості, роздавлюючи і розрізаючи ціль. Ці леза-лопаті розвертаються за мить до удару. Вони прорізають ціль, не викликаючи вибуху. Попередня версія цієї зброї залишала після себе сліди опіків та уламків, чого не відбувається з R9X.

Саме з цієї причини цю зброю називають "літаючим гінсу" на честь телевізійної реклами 1980 року про японські кухонні ножі, які акуратно розрізають алюмінієві банки і залишаються ідеально гострими.

На деяких фотографіях, які розміщені в Інтернеті, видно вплив цих ракет. На одній із цих старих фотографій у Twitter нібито зображено машину, знищену Hellfire R9X в Ідлібі, Сирія. Пентагон та ЦРУ ніколи не визнавали використання ракет Hellfire R9X.

Технічні характеристики

Hellfire - протитанкова зброя, розроблена в 1980-х роках, яку кілька разів модифікували в США, особливо після терактів 11 вересня, щоб вражати лише конкретну людину чи мету.

Hellfire R9X має довжину трохи більше п'яти футів (близько 1,5 м) і важить трохи більше 100 фунтів (близько 45 кг) і не залишає після себе жодних слідів.

Де Hellfire R9X використовувалася раніше?

R9X вперше було використано у березні 2017 року, коли високопоставлений лідер "Аль-Каїди" Абу аль-Хайр аль-Масрі був убитий ударом безпілотника під час поїздки в автомобілі до Сирії.

Пізніше його використали під час операції з ліквідації інструктора, пов'язаного з "Аль-Каїдою", у Сирії 2020 року. Згідно з повідомленнями, США використали ту саму зброю і в 2019 році.

У звіті WSJ із посиланням на представників міністерства оборони США йдеться, що ракета Hellfire використовувалася 6 разів, у тому числі в операціях у Лівії, Сирії, Іраку, Ємені та Сомалі.