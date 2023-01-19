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Лідер збірної України знявся з чемпіонату Європи з фігурного катання: яка причина

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Еспоо, Четвер 19 січня 2023 15:51
Лідер збірної України знявся з чемпіонату Європи з фігурного катання: яка причина Фото: Іван Шмуратко не поїде в Еспоо (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська федерація фігурного катання на ковзанах анонсувала відсутність чемпіона України Івана Шмуратка на прийдешній континентальній першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

21-річний фігурист пропустить чемпіонат Європи через проблеми зі здоров'ям. Уродженець Києва відмовився від участі в змаганнях, оскільки не встиг відновитися після травми ноги.

У січні Шмуратко змушений був пропустити Універсіаду в американському Лейк-Плесіді. Першість у фінському Еспоо повинна була стати третьою у кар'єрі вітчизняного фігуриста. На чемпіонаті Європи його замінить чемпіон України серед юніорів – Кирило Марсак. Юний херсонець дебютуватиме на такому рівні.

Локальні успіхи українського фігурного катання в останні роки пов'язані з прізвищем Шмуратка. На чемпіонаті Європи-2022 він став 12-м, продемонструвавши найкращий результат України за два десятиліття. Натомість у сезоні 2022/23 він дебютував у серії Гран-прі та показав найкращий результат українських фігуристів за 12 років – 8-ме місце на етапі у Франції.

Європейська першість відбудеться 25-29 січня. Програма змагань складатиметься з чотирьох видів: одиночне чоловіче та одиночне жіноче катання, парне катання і спортивні танці на льоду. Востаннє українці піднімалися на подіум ще в 2006 році, коли "срібло" в спортивних танцях на льоду вибороли Грушина та Гончаров.

До слова, хокейна збірна України програла Японії матч Універсіади-2023 у Сполучених Штатах.

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