Україна програла хокейній збірній Японії та втратила шанси на півфінал Універсіади-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Універсіада-2023, група A, 4-й тур

Японія – Україна – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайби: Такебе, 13:23, Абе, 18:55, Окубо, 24:21, Міура, 47:10 – Палійчук, 24:04, Панченко, 34:27

Зі стартових хвилин азійська збірна задала високий темп. "Синьо-жовті" змушені були оборонятися під постійним тиском суперника, але не встояли. У першому періоді японці закинули дві шайби – Такебе завдав влучного кидка від синьої лінії, а Абе відзначився після відбору за воротами.

Українська команда зуміла розмочити рахунок у другій 20-хвилинці зусиллями Палійчука з передачі Ратушного. Але збірна Японії відновила відрив у дві шайби за якихось 16 секунд, коли Моріта створив момент для Окубо. Тим не менше, гол Панченка згодом якийсь час дозволяв "синьо-жовтим" залишатися у грі.

Однак, у третьому періоді японці скористалися чисельною більшістю. Шайбу після комбінації Накаджіми й Танеїчі закинув Міура. І хоч за статистикою ударів перевага азійської збірної незначна (35:33), але підсумковий рахунок цілком відобразив події на льоду.

Студентська збірна України втратила всі шанси на путівку в 1/2 фіналу хокейного турніру. Натомість у фінальному турі 20 січня "синьо-жовті" можуть потягнути на дно і збірну Чехії. Вона зможе обійти Японію лише в разі перемоги.