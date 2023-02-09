UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідер збірної України змінив прописку в НБА

Фото: Святослав Михайлюк у кольорах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Український атакувальний оборонець Святослав Михайлюк змінив "Нью-Йорк Нікс" на "Портленд Трейл Блейзерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

25-річний вихованець "Черкаських Мавп" обміняний до "Портленда". Орегонці стануть шостим клубом у заокеанській кар'єрі українця.

Михайлюк став частиною обміну до "Нікс" Джоша Харта. "Трейл Блейзерс" взамін отримали зірку збірної України, Кема Реддіша та Раяна Арчідіаконо. Також "Портленд" матиме захищений вибір у першому раунді драфту НБА-2023.

Українець на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". За час виступів під егідою асоціації Михайлюк втретє став учасником обміну. Раніше "Лейкерс" обміняли його в "Детройт" на Реджі Буллока, а в 2021 році "Пістонз" віддали оборонця до "Оклахоми-Сіті" в обмін на Хаміду Діалло.

Михайлюк був глибоким резервістом "Нікс". У нинішньому сезоні він провів усього 12 матчів регулярного чемпіонату. Середні цифри українця – 1.8 очко, 0.6 підбирань, 0.1 передач, 0.1 перехоплень за 3.3 хвилини на паркеті. Ще 1 поєдинок Михайлюк зіграв у Джі-Лізі за "Вестчестер" (35 пунктів).

До слова, напередодні Леброн побив рекорд Абдула-Джаббара за кількістю очок у регулярному чемпіонаті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол