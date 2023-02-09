Лідер збірної України змінив прописку в НБА

25-річний вихованець "Черкаських Мавп" обміняний до "Портленда". Орегонці стануть шостим клубом у заокеанській кар'єрі українця.

Михайлюк став частиною обміну до "Нікс" Джоша Харта. "Трейл Блейзерс" взамін отримали зірку збірної України, Кема Реддіша та Раяна Арчідіаконо. Також "Портленд" матиме захищений вибір у першому раунді драфту НБА-2023.

Українець на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". За час виступів під егідою асоціації Михайлюк втретє став учасником обміну. Раніше "Лейкерс" обміняли його в "Детройт" на Реджі Буллока, а в 2021 році "Пістонз" віддали оборонця до "Оклахоми-Сіті" в обмін на Хаміду Діалло.

Михайлюк був глибоким резервістом "Нікс". У нинішньому сезоні він провів усього 12 матчів регулярного чемпіонату. Середні цифри українця – 1.8 очко, 0.6 підбирань, 0.1 передач, 0.1 перехоплень за 3.3 хвилини на паркеті. Ще 1 поєдинок Михайлюк зіграв у Джі-Лізі за "Вестчестер" (35 пунктів).