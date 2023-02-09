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Лидер сборной Украины сменил прописку в НБА

Фото: Святослав Михайлюк в цветах сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк сменил "Нью-Йорк Никс" на "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

25-летний воспитанник "Черкасских Мавп" обменян в "Портленд". Орегонцы станут шестым клубом в заокеанской карьере украинца.

Михайлюк стал частью обмена в "Никс" Джоша Харта. "Трэйл Блэйзерс" взамен получили звезду сборной Украины, Кэма Реддиша и Райана Арчидиаконо. Также у "Портленда" будет защищенный выбор в первом раунде драфта НБА-2023.

Украинец на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". За время выступлений под эгидой ассоциации Михайлюк в третий раз стал участником обмена. Ранее "Лейкерс" обменяли его в "Детройт" на Реджи Буллока, а в 2021 году "Пистонс" отдали защитника в "Оклахому-Сити" в обмен на Хамиду Диалло.

Михайлюк был глубоким резервистом "Никс". В этом сезоне он провел всего 12 матчей регулярного чемпионата. Средние цифры украинца – 1.8 очков, 0.6 подборов, 0.1 передач, 0.1 перехватов за 3.3 минуты на паркете. Еще 1 поединок Михайлюк сыграл в Джи-Лиге за "Вестчестер" (35 пунктов).

К слову, накануне Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков в регулярном чемпионате.

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