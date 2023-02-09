ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер збірної України змінив прописку в НБА

Новость на русском →
Портленд, Четвер 09 лютого 2023 09:08
Лідер збірної України змінив прописку в НБА Фото: Святослав Михайлюк у кольорах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Український атакувальний оборонець Святослав Михайлюк змінив "Нью-Йорк Нікс" на "Портленд Трейл Блейзерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

25-річний вихованець "Черкаських Мавп" обміняний до "Портленда". Орегонці стануть шостим клубом у заокеанській кар'єрі українця.

Михайлюк став частиною обміну до "Нікс" Джоша Харта. "Трейл Блейзерс" взамін отримали зірку збірної України, Кема Реддіша та Раяна Арчідіаконо. Також "Портленд" матиме захищений вибір у першому раунді драфту НБА-2023.

Українець на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". За час виступів під егідою асоціації Михайлюк втретє став учасником обміну. Раніше "Лейкерс" обміняли його в "Детройт" на Реджі Буллока, а в 2021 році "Пістонз" віддали оборонця до "Оклахоми-Сіті" в обмін на Хаміду Діалло.

Михайлюк був глибоким резервістом "Нікс". У нинішньому сезоні він провів усього 12 матчів регулярного чемпіонату. Середні цифри українця – 1.8 очко, 0.6 підбирань, 0.1 передач, 0.1 перехоплень за 3.3 хвилини на паркеті. Ще 1 поєдинок Михайлюк зіграв у Джі-Лізі за "Вестчестер" (35 пунктів).

До слова, напередодні Леброн побив рекорд Абдула-Джаббара за кількістю очок у регулярному чемпіонаті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів