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Лідер збірної України вдруге став батьком: теплі фото з пологового будинку

Фото: Олександр Зінченко відтепер батько двох донечок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сім'я універсала лондонського "Арсенала" та національної команди України Олександра Зінченка напередодні поповнилася другою дитиною.

Про це оголосила дружина футболіста Влада Зінченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram мами.

У середу, 2 серпня, телеведуча та блогерка народила дівчинку. Для зіркової родини новонароджена стала другою дитиною. Вони вже виховують 2-річну Єву.

"Ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо", – написала Зінченко, прикріпивши до допису світлини з немовлям і щасливим двічі батьком.

Зінченко одружився з Владою Седан (Щегловою) у серпні 2020 року. Через рік вони вперше стали батьками. Тепер молода сім'я матиме два поспіль святкові дні на початку серпня, адже старша донька Зінченків народилася 1 серпня.

Міжсезоння-2023 Зінченко пропустив через ушкодження литкового м'яза. Проте, 5 серпня він візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine разом із Андрієм Шевченками та іншими зірками 2000-х. На 6 серпня запланований поєдинок за Суперкубок Англії між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті".

До слова, раніше Зінченко став жертвою жарту одноклубника під час спільного інтерв'ю.

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