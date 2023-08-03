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Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом: теплые фото из роддома

Фото: Александр Зинченко теперь отец двух дочерей (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Семья универсала лондонского "Арсенала" и национальной команды Украины Александра Зинченко накануне пополнилась вторым ребенком.

Об этом объявила супруга футболиста Влада Зинченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram мамы.

В среду, 2 августа, телеведущая и блогер родила девочку. Для звездной семьи новорожденная стала вторым ребенком. Они уже воспитывают 2-летнюю Еву.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса", – написала Зинченко, прикрепив к сообщению фотографии с младенцем и счастливым дважды отцом.

Зинченко женился на Владе Седан (Щегловой) в августе 2020 года. Спустя год они впервые стали родителями. Теперь молодая семья получила два подряд праздничных дня в начале августа, ведь старшая дочь Зинченко родилась 1 августа.

Межсезонье-2023 Зинченко пропустил из-за повреждения икроножной мышцы. Однако 5 августа он примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine вместе с Андреем Шевченко и другими звездами 2000-х. На 6 августа запланирован поединок за Суперкубок Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

К слову, ранее Зинченко оказался жертвой шутки одноклубника во время совместного интервью.

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Александр ЗинченкоАрсеналСборная УкраиныЧемпионат Англии