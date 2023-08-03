Лидер сборной Украины во второй раз стал отцом: теплые фото из роддома

В среду, 2 августа, телеведущая и блогер родила девочку. Для звездной семьи новорожденная стала вторым ребенком. Они уже воспитывают 2-летнюю Еву.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса", – написала Зинченко, прикрепив к сообщению фотографии с младенцем и счастливым дважды отцом.

Зинченко женился на Владе Седан (Щегловой) в августе 2020 года. Спустя год они впервые стали родителями. Теперь молодая семья получила два подряд праздничных дня в начале августа, ведь старшая дочь Зинченко родилась 1 августа.

Межсезонье-2023 Зинченко пропустил из-за повреждения икроножной мышцы. Однако 5 августа он примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine вместе с Андреем Шевченко и другими звездами 2000-х. На 6 августа запланирован поединок за Суперкубок Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Сити".