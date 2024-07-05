Лідер збірної Англії дискваліфікований на 1 матч Євро-2024: є нюанс

21-річний хавбек отримав бан на один поєдинок із випробувальним терміном. Дискваліфікація вступить в дію у разі нового проступку англійця впродовж року.

Беллінгем надто емоційно відсвяткував гол у ворота словаків. Спершу він пообіймався з партнерами по команді. Потім же повернувся до трибун, опустив руку в зону паху та показав непристойний жест.

УЄФА оштрафував Беллінгема на 30 тисяч євро. Також англієць отримав 1 матч дискваліфікації умовно. Отже, зірка "Трьох левів" зможе зіграти в чвертьфіналі Євро-2024 проти збірної Швейцарії.

На турнірі Беллінгем провів 4 поєдинки, в яких забив 2 м'ячі. Цьогорічний чемпіонат Європи – треті великі змагання для хавбека після Євро-2020 та ЧС-2022. Загалом він зіграв за збірну Англії 33 матчі (5 голів).