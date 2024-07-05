Баталії Євро-2024, Класіко дель Ріо-Негро і F1 в країні чемпіонів: анонс вихідних у спорті

Чвертьфінальні поєдинки чемпіонату Європи, принципове протистояння збірної Уругваю і національної команди Бразилії на Копа Амеріка, шосейно-кільцеві мотоперегони в Німеччині та британський етап Формули-1 відбудуться в прийдешній вікенд.

Англія – Швейцарія

6 липня, 19:00, Дюссельдорф, "Дюссельдорф Арена", трансляція на MEGOGO

Плей-офф Євро-2024 набирає обертів. На чвертьфінальній стадії турнірна сітка звела розкритиковану всіма збірну та команду-претендента на приз глядацьких симпатій. Англія не може похизуватися видовищністю гри, та й результати підопічним Гарета Саутгейта даються зі скрипом. Тим часом збірна Швейцарії підкорила розкутим футболом ще на груповому етапі та заслужено вибила кволу Італію вже в 1/8 фіналу. Проте, "Три леви" залишаються фаворитами букмекерів.

Нідерланди – Туреччина

6 липня, 22:00, Берлін, "Олімпіаштадіон", трансляція на MEGOGO

А ось ця пара збірних зуміла здивувати в першому раунді плей-офф. Звісно, від нідерландської команди не чекали іншого результату, крім перемоги над Румунією. Утім, підопічні Рональда Кумана розгромили опонента не тільки за рахунком, а й за грою. Тренер, здається, підібрав оптимальний склад і тепер може ставити нові цілі. Натомість збірна Туреччини несподівано переграла Австрію, відштовхуючись від своїх сильних сторін. Матч зацікавить навіть нейтральних уболівальників.

Фото: Турецька збірна – несподіваний учасник 1/4 фіналу Євро-2024 (x.com/EURO2024DE)

Уругвай – Бразилія

7 липня, 04:00, Парадайз, "Елліджент Стедіум", трансляція на MEGOGO

Свій завчасний фінал отримав Кубок Америки. Збірна Уругваю в Класіко дель Ріо-Негро зустрінеться з вічним фаворитом турніру – Бразилією. Утім, цьогоріч "селесао" не виглядають бездоганною командою. На груповому етапі пентакампеони світу виграли лише один поєдинок, а в плей-офф вийшли через взаємовигідну нічию зі збірною Колумбії. Тим часом "селесте" Марсело Б'єлси взяли максимум очок, розбивши суперників зі загальним рахунком 9:1.

Мото Гран-прі Німеччини

7 липня, 15:00, Гоенштайн-Ернстталь, "Заксенринг", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Живе інтрига в елітних мотоперегонах. Хорхе Мартіна з "Прамака" та гонщика "Дукаті" Франческо Баньяю нагорі загального заліку пілотів розділяють усього 10 очок. Два лідери чергують перемоги з гіршими результами вже кілька етапів поспіль. На трасі в Саксонії мала би бута черга іспанця, але перемога Мартіна не гарантована. Той же шестиразовий чемпіон світу Марк Маркес, натхненний чутками про можливий продаж "Грезіні", може втрутитися в боротьбу за призи.

Фото: Франческо Баньяя мчить до перемоги в Ассені (facebook.com/MotoGP)

Гран-прі Великої Британії

7 липня, 17:00, Сільверстоун, "Сільверстоун", телетрансляція на Setanta Sports

Формула-1 завершить тритижневий марафон етапів гонкою у Сільверстоуні. На легендарний автодром у найкращому настрої приїде пілот "Мерседеса" Джордж Расселл. Минулої неділі Макс Ферстаппен із "Ред Булла" та Ландо Норріс ("Макларен") так захопилися битвою за перемогу в Австрії, що перейшли межу та опинилися на узбіччі. Натомість Расселл із третьої позиції несподівано вперше в сезоні опинився на вершині подіуму. Та повторити цей успіх вдома буде складно.