Лидер сборной Англии дисквалифицирован на 1 матч Евро-2024: есть нюанс

21-летний хавбек получил бан на один поединок с испытательным сроком. Дисквалификация вступит в силу в случае нового проступка англичанина в течение года.

Беллингем слишком эмоционально отпраздновал гол в ворота словаков. Сначала он обнимался с партнерами по команде. Потом же повернулся к трибунам, опустил руку в зону паха и показал неприличный жест.

УЕФА оштрафовал Беллингема на 30 тысяч евро. Также англичанин получил 1 матч дисквалификации условно. Следовательно, звезда "Трех львов" сможет сыграть в четвертьфинале Евро-2024 против сборной Швейцарии.

На турнире Беллингем провел 4 поединка, в которых забил 2 мяча. Чемпионат Европы этого года – третье крупное соревнование для хавбека после Евро-2020 и ЧМ-2022. В общей сложности он сыграл за сборную Англии 33 матча (5 голов).