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Лидер сборной Англии дисквалифицирован на 1 матч Евро-2024: есть нюанс

Фото: Джуд Беллингем с фирменным празднованием забитого мяча (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем отделался испугом из-за расследования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу его жеста в поединке против сборной Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

21-летний хавбек получил бан на один поединок с испытательным сроком. Дисквалификация вступит в силу в случае нового проступка англичанина в течение года.

Беллингем слишком эмоционально отпраздновал гол в ворота словаков. Сначала он обнимался с партнерами по команде. Потом же повернулся к трибунам, опустил руку в зону паха и показал неприличный жест.

УЕФА оштрафовал Беллингема на 30 тысяч евро. Также англичанин получил 1 матч дисквалификации условно. Следовательно, звезда "Трех львов" сможет сыграть в четвертьфинале Евро-2024 против сборной Швейцарии.

На турнире Беллингем провел 4 поединка, в которых забил 2 мяча. Чемпионат Европы этого года – третье крупное соревнование для хавбека после Евро-2020 и ЧМ-2022. В общей сложности он сыграл за сборную Англии 33 матча (5 голов).

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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