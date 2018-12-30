Лидер Южной Кореи отреагировал на письмо Ким Чен Ына

Ким Чен Ын написал письмо Мун Чжэ Ину
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за отправленное ему письмо. Об этом говорится в сообщении на странице Мун Чжэ Ина в Facebook.
Лидер Южной Кореи в очередной раз заявил о готовности действовать в соответствии с соглашением между двумя Кореями.
"В будущем будет много трудностей. Но в зависимости от того, как сильно мы стараемся, наши сердца откроются...Спасибо за отправку теплого письма во время напряженного сезона. Это была хорошая новость для наших людей, которые задавались вопросом о производительности года", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын написал письмо Мун Чжэ Ину, в котором призвал проводить в 2019 году больше саммитов, чтобы достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова.
Также сообщалось, что Ким Чен Ын заявил, что допустит международных инспекторов к главному ядерному полигону страны.
Кроме того, сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что доверяет Ким Чен Ыну.
Если бы я ему не доверял, я бы все равно вам об этом не сказал. Разве не было бы безрассудным сказать вам об этом здесь", - отметил лидер США.