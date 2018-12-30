Лідер Південної Кореї відреагував на лист Кім Чен Ина

Фото: Мун Чже Ін (flickr.com/Republic of Korea)

Кім Чен Ин написав лист Мун Чже Іну

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за надісланий йому лист. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Мун Чже Іна в Facebook.

Лідер Південної Кореї в черговий раз заявив про готовність діяти у відповідності з угодою між двома Кореями.

"В майбутньому буде багато труднощів. Але в залежності від того, як сильно ми намагаємося, наші серця відкриються...Спасибі за відправку теплого листа під час напруженого сезону. Це була гарна новина для наших людей, які задавалися питанням про продуктивність року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин написав лист Мун Чже Іну, в якому закликав проводити в 2019 році більше самітів, щоб досягти мети з денуклеаризації Корейського півострова.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин заявив, що допустить міжнародних інспекторів до головного ядерного полігону країни.

Крім того, повідомлялося, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю заявив, що довіряє Кім Чен Ину.

"Якби я йому не довіряв, я б все одно вам про це не сказав. Хіба не було б безрозсудним сказати вам про це тут", - зазначив лідер США.