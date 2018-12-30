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Ким Чен Ын призвал лидера Южной Кореи проводить в 2019 году больше саммитов

Новости » Политика    30.12.2018 - 10:45
Ким Чен Ын призвал лидера Южной Кореи проводить в 2019 году больше саммитов
Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

Ким Чен Ын написал письмо Мун Чжэ Ину

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором призвал проводить в 2019 году больше саммитов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, лидер КНДР заявил, что хочет провести больше саммитов с южнокорейским коллегой в следующем году, чтобы достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова.

"В воскресенье Ким Чен Ын отправил Мун Чжэ Ину письмо, чтобы отметить разрядку, достигнутую в этом году, включая три саммита, после нескольких лет противостояний, включая серию ядерных и ракетных испытаний на Севере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в письме Ким Чен Ын отметил, что сожалел, что ему не удалось в этом году посетить Сеул и выразил свою "твердую решимость" сделать это в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 декабря, Северная и Южная Кореи провели церемонию символического объединения железнодорожных систем двух стран.

Отметим, 12 ноября Северная и Южная Корея приступили к процессу демонтажа 20 постов, которые находятся на укрепленной границе между двумя странами.

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Новости Украины КНДРЮжная КореяКим Чен Ын
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