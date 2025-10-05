Лідер виборчих перегонів у Чехії зробив заяву про вступ України до ЄС

Під час спілкування з журналістами Бабіш сказав, що тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Він підкреслив, що підтримує його після анексії Криму, а Чехія - допомагає Україні через ЄС.

"ЄС допомагає Україні, і це передбачено в європейському бюджеті, наступному бюджеті, і ми сплачуємо багато грошей до європейського бюджету, і таким чином ми будемо продовжувати допомагати", - заявив він.

Водночас він сказав, що розпочату Чехією ініціативу із закупівлі снарядів має взяти на себе Альянс НАТО. Що стосується вступу до ЄС, то він не вважає, що Україна до цього готова.

"Спочатку ми повинні закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", - відповів він журналістам.