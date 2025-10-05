ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Лідер виборчих перегонів у Чехії зробив заяву про вступ України до ЄС

Неділя 05 жовтня 2025 00:22
UA EN RU
Лідер виборчих перегонів у Чехії зробив заяву про вступ України до ЄС Фото: Андрей Бабіш, лідер політсили ANO і колишній прем'єр Чехії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Андрій Бабіш, чия партія перемагає на парламентських виборах у Чехії, заявив, що Україна нібито не готова до вступу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Під час спілкування з журналістами Бабіш сказав, що тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Він підкреслив, що підтримує його після анексії Криму, а Чехія - допомагає Україні через ЄС.

"ЄС допомагає Україні, і це передбачено в європейському бюджеті, наступному бюджеті, і ми сплачуємо багато грошей до європейського бюджету, і таким чином ми будемо продовжувати допомагати", - заявив він.

Водночас він сказав, що розпочату Чехією ініціативу із закупівлі снарядів має взяти на себе Альянс НАТО. Що стосується вступу до ЄС, то він не вважає, що Україна до цього готова.

"Спочатку ми повинні закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", - відповів він журналістам.

Вибори в Чехії

Нагадаємо, що 3 і 4 жовтня в Чехії відбулися вибори до парламенту. Лідером списку є рух АNO, який очолює олігарх і колишній прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш.

Друге місце посідає коаліція партій SPOLU чинного глави уряду Петра Фіали.

Детальніше про результати виборів у Чехії - читайте в матеріалі РБК-Україна, а чого Україні чекати від цих виборів - ознайомтеся за цим посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Вступ в ЄС Війна в Україні
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим