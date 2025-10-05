Лидер избирательной гонки в Чехии сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Андрей Бабиш, чья партия побеждает на парламентских выборах в Чехии, заявил, что Украина якобы не готова к вступлению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Во время общения с журналистами Бабиш сказал, что трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что поддерживает его после аннексии Крыма, а Чехия - помогает Украине через ЕС.

"ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, следующем бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать", - заявил он.

В то же время он сказал, что начатую Чехией инициативу по закупке снарядов должен взять на себя Альянс НАТО. Что касается вступления в ЕС, то он не считает, что Украина к этому готова.

"Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", - ответил он журналистам.