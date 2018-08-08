Лідер венесуельської опозиції назвав фарсом замах на Мадуро

Замах на Мадуро, на думку опозиції, був постановочним

Один з лідерів венесуельської опозиції Хуліо Борхес вважає замах на президента країни Ніколаса Мадуро фарсом. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, Борхес, що проживає в Колумбії, заявив, що замах на Мадуро з допомогою начиненого вибухівкою безпілотника є фарсом. На його думку, дана акція спрямована на придушення опозиції.

"Ані в країні, ані у світі не вірять Мадуро в тому, що стосується цього фарсу з замахом. Ми всі знаємо, що він було постановкою, спрямованою на те, щоб переслідувати та пригнічувати тих з нас, хто виступає проти твоєї диктатури", - зазначив Борхес.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Мадуро звинуватив Колумбію в організації замаху. За його словами, за вбивство виконавці мали отримати 50 млн доларів і дозвіл на переїзд до США. Він також звинуватив у замаху лідера венесуельської опозиції Борхеса.

Замах на Мадуро стався 4 серпня в Каракасі в ході святкування 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. В атаці використовувалися два начинених вибухівкою дрона, один з яких вибухнув над місцем проведення параду.