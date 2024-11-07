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Лідер "Вашингтона" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Алєксандр Овєчкін скоротив відстань до рекорду Вейна Гретцкі за шайбами (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали крайнього нападника "Вашингтон Кепіталз" Алєксандра Овєчкіна найкращим виконавцем короткого ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Ветеран зіграв ключову роль в непростій перемозі над "Нешвіллом" (3:2). Він оформив гол і віддав результативну передачу.

У дебюті зустрічі команди обмінялися шайбами. Відкрив рахунок Парссінен, який підставив ключку під кидок Еванджелісти від синьої лінії. Господарі відповіли зусиллями Макмайкла – він переграв голкіпера "Предаторз" у зоні перед воротами.

На початку другого періоду "Кепіталз" вийшли вперед. Це Протас отримав передачу від Овєчкіна та розібрався з воротарем із близької відстані. Утім, "Нешвілл" вдруге зрівняв рахунок – Стемкос підправив у ворота кидок Кар'є. Та в третій 20-хвилинці "Вашингтон" вирвав перемогу. Цього разу Овєчкін "прошив" трафік після передачі з-за воріт.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Вегаса" Ноа Геніфін і форвард "Детройта" Ділан Ларкін. Перший оформив дубль в протистоянні з "Едмонтоном" (4:2). Натомість другий закинув шайбу та зробив асист у розгромі "Чикаго" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Нешвілл" – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
  • "Чикаго" – "Детройт" – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
  • "Едмонтон" – "Вегас" – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

До слова, напередодні вінгер "Калгарі" Коронато очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Монреаля".

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