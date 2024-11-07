Лидер "Вашингтона" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ветеран сыграл ключевую роль в непростой победе над "Нэшвиллом" (3:2). Он оформил гол и отдал результативную передачу.

В дебюте встречи команды обменялись шайбами. Открыл счет Парссинен, подставивший клюшку под бросок Эванджелисты от синей линии. Хозяева ответили усилиями Макмайкла – он переиграл голкипера "Предаторз" в зоне перед воротами.

В начале второго периода "Кэпиталз" вышли вперед. Это Протас получил передачу от Овечкина и разобрался с вратарем с близкого расстояния. Впрочем, "Нэшвилл" второй раз сравнял счет – Стэмкос подправил в ворота бросок Карье. Но в третьей 20-минутке "Вашингтон" вырвал победу. В этот раз Овечкин "прошил" трафик после передачи из-за ворот.

В тройку звезд вечера также попали защитник "Вегаса" Ноа Хэнифин и форвард "Детройта" Дилан Ларкин. Первый оформил дубль в противостоянии с "Эдмонтоном" (4:2). Второй забросил шайбу и сделал ассист в разгроме "Чикаго" (4:1).

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