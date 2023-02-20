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Лідер УПЛ підписав двох півзахисників середняка чемпіонату України

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Кошице, Понеділок 20 лютого 2023 20:32
Лідер УПЛ підписав двох півзахисників середняка чемпіонату України Фото: В'ячеслав Танковський виступатиме за "Дніпро-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Півзахисники В'ячеслав Танковський та Євген Підлепенець змінили харківський "Металіст" на лави "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Спортклубівці" оголосили про перехід дуету харків'ян. Обидва виконавці виступатимуть у складі "зимового" чемпіона України на правах оренди.

Підлепенець і Танковський стали черговими новачками дніпрян під час зимової паузи. У новій команді перший виступатиме під 11-м номером, а другий одягатиме футболку з цифрою 31. "Дніпро-1" вніс новачків до заявки команди на друге коло української Прем'єр-ліги.

У першій частині чемпіонату Танковський провів 14 матчів за "Металіст", у яких "заробив" 5 жовтих карток. Натомість Підлепенець зіграв 14 поєдинків, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Обидва новачки провели з "Дніпром-1" зимові збори.

Перше коло сезону 2022/23 "спортклубівці" завершили лідером Прем'єр-ліги. "Дніпро-1" набрав 35 очок і зазнав лише однієї поразки за 14 матчів. "Шахтар" і "Динамо" відстають від дніпровці на 5 пунктів.

До слова, раніше "Дніпро-1" програв АЕКу з Ларнаки перший матч плей-офф Ліги конференцій.

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Металлист УПЛ Чемпионат Украины Днепр-1
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