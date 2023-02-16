"Дніпро-1" програв на Кіпрі матч плей-офф Ліги конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

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АЕК Ларнака – "Дніпро-1" – 1:0

Гол: Гарсія, 85

"Спортклубівці" розпочали зустріч із двома зимовими новачками в основі – Айнером і Пеглоу. Та головним героєм стартового відрізку став хавбек "зелено-жовтих" Трічковскі. Перший його удар Валеф про всяк випадок перевів на кутовий, другий – пройшов над воротами, а третій став здобиччю кіпера в ближньому куті.

Згодом після помилки Амаша на міцність поперечину "Дніпра-1" перевірив Лопеш. Лідер УПЛ отямився в середині тайму. У центрі уваги опинився Довбик. Спершу форвард намагався замкнути в дотик простріл того ж Амаша, але удар заблокував оборонець. Не вдалася і скидка під удар Піхальонку...

Новий спалах активності стався вже після перерви. Активнішим знову був АЕК. Фараж потужним пострілом у дев'ятку змусив попрацювати Валефа. Далі він же пробив над воротами з меж штрафного. Натомість Яколішу та Гарсії забракло влучності під час гри на другому поверсі.

"Дніпро-1" за цей час мав три напівнагоди. На 57-й хвилині Довбик пробив у руки голкіперу після передачі Піхальонка від кутового прапорця. Ше двічі намагався відкрити рахунок Гуцуляк – постріл над поперечиною і в місце, де якраз і стояв воротар.

Розв'язка настала у фінальні 10 хвилин. Першим "підхід" організували "спортклубівці". Довбик п'ятою віддав на правий край карної зони Піхальонку, та удар останнього потягнув Піріч. А ось АЕК у відповідь оформив гол зі стандарту. Це Гарсія на дальній стійці головою замкнув навіс Густаво. Відігратися "Дніпро-1" вже не встиг...