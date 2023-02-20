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Лидер УПЛ подписал двух полузащитников середняка чемпионата Украины

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Кошице, Понедельник 20 февраля 2023 20:32
Лидер УПЛ подписал двух полузащитников середняка чемпионата Украины Фото: Вячеслав Танковский будет выступать за "Днепр-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитники Вячеслав Танковский и Евгений Пидлепенец сменили харьковский "Металлист" на ряды "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Спортклубовцы" объявили о переходе дуэта харьковчан. Оба исполнителя будут выступать в составе "зимнего" чемпиона Украины на правах аренды.

Пидлепенец и Танковский стали очередными новичками днепрян во время зимней паузы. В новой команде первый будет выступать под 11-м номером, а второй будет одевать футболку с цифрой 31. "Днепр-1" внес новичков в заявку команды на второй круг украинской Премьер-лиги.

В первой части чемпионата Танковский провел 14 матчей за "Металлист", в которых "заработал" 5 желтых карточек. В свою очередь Пидлепенец сыграл 14 поединков, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Оба новичка провели с "Днепром-1" зимние сборы.

Первый круг сезона 2022/23 "спортклубовцы" завершили лидером Премьер-лиги. "Днепр-1" набрал 35 очков и потерпел лишь одно поражение в 14-ти матчах. "Шахтер" и "Динамо" отстают от днепровцев на 5 пунктов.

К слову, ранее "Днепр-1" проиграл АЕКу из Ларнаки первый матч плей-офф Лиги конференций.

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