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Лідер УПЛ оформив перший трансфер зими

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Дніпро, Середа 04 січня 2023 16:37
Лідер УПЛ оформив перший трансфер зими Фото: Євген Пасіч (крайній праворуч) у футболці "Вереса" проти "Динамо" (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Євген Пасіч став першим зимовим новачком СК "Дніпро-1". Донедавна він захищав кольори рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний хавбек пішов на підвищення, змінивши середняка першості на лідера Прем'єр-ліги. Уродженець Кам'янського виховувався в структурі "Дніпра" та дебютував на професіональному рівні в дублі команди в сезоні 2010/11.

Євген Пасіч уклав із дніпровцями контракт на 1,5 роки. Орієнтовна вартість переходу – 150 тисяч євро. У складі "спортклубівців" досвідчений півзахисник, який також може закрити позиції флангових оборонців, виступатиме під 42-м номером.

Брат-близнюк новачка "Дніпра-1" – Геннадій Пасіч – поки продовжить виступи за "Верес". Раніше вони разом грали в "Дніпрі-2", "Нафтовику" та донецькому "Олімпійку".

Перше коло УПЛ "спортклубівці" завершили безумовним лідером чемпіонату. В активі дніпровців 35 очок (14 матчів). "Шахтар", який іде другим, відстав на п'ять пунктів (13 поєдинків). На третій позиції – "Динамо" (30 очок, 15 матчів).

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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