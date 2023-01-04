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Лидер УПЛ оформил первый трансфер зимы

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Днепр, Среда 04 января 2023 16:37
Лидер УПЛ оформил первый трансфер зимы Фото: Евгений Пасич (крайний справа) в футболке "Вереса" против "Динамо" (facebook.com/veres.club)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Евгений Пасич стал первым зимним новичком СК "Днепр-1". До недавнего времени он защищал цвета ровненского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний хавбек ушел на повышение, сменив середняка первенства на лидера Премьер-лиги. Уроженец Каменского воспитывался в структуре "Днепра" и дебютировал на профессиональном уровне в дубле команды в сезоне 2010/11.

Евгений Пасич заключил с днепровцами контракт на полтора года. Примерная стоимость перехода – 150 тысяч евро. В составе "спортклубовцев" опытный полузащитник, который также может закрыть позиции фланговых защитников, будет выступать под 42-м номером.

Брат-близнец новичка "Днепра-1" – Геннадий Пасич – пока продолжит выступления в составе "Вереса". Раньше они вместе играли в "Днепре-2", "Нефтянике" и донецком "Олимпийке".

Первый круг УПЛ "спортклубовцы" завершили безусловным лидером чемпионата. В активе днепровцев 35 очков (14 матчей). Идущий вторым "Шахтер" отстал на пять пунктов (13 поединков). На третьей позиции – "Динамо" (30 очков, 15 матчей).

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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