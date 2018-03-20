Лидер украинского биатлона Джима заявила о возможном завершении карьеры

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима заявила о возможном завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Xsport.

"Я думаю, что скорее всего это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше", - сказала спортсменка.

Также Джима подвела черту под неудачным для себя олимпийским сезоном.

"Существует стереотип, что Олимпийские игры - самый главный старт. На самом деле Олимпиада настолько непредсказуема, что если в сезоне есть 40 стартов и в каком-то из них себя можно проявить, то на Олимпиаде есть только четыре личные гонки. Ну и сами понимаете, не всегда может неделя, день совпасть, еще что то", - отметила она.

В нынешнем сезоне Джима трижды на этапах Кубка мира поднималась на пьедестал почета в личных гонка. 27-летняя биатлонистка взяла бронзовые награды в спринте и индивидуальной гонке в Эстерсунде, а также была третьей на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Напомним, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная досрочно завершила сезон 2017/18 на этапах Кубка мира, но завершение карьеры не входит в ее планы.