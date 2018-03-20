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Лідер українського біатлону Джима заявила про можливе завершення кар'єри

НовиниСпорт    20.03.2018 - 09:14

Спортсменка підвела підсумки року

Лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима заявила про можливе завершення спортивної кар'єри. Про це повідомляє Xsport.

"Я думаю, що швидше за все це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі", - сказала спортсменка.

Також Джима підвела риску під невдалим для себе олімпійським сезоном.

"Існує стереотип, що Олімпійські ігри - найголовніший старт. Насправді Олімпіада настільки непередбачувана, що якщо в сезоні є 40 стартів і в якомусь із них себе можна проявити, то на Олімпіаді є тільки чотири особисті гонки. Ну і самі розумієте , не завжди може тиждень, день співпасти, ще що то", - зазначила вона.

У нинішньому сезоні Джима тричі на етапах Кубка світу піднімалася на п'єдестал пошани в особистих гонка. 27-річна біатлоністка взяла бронзові нагороди в спринті та індивідуальній гонці в Естерсунді, а також була третьою на етапі Кубка світу в Холменколлені.

 

Нагадаємо, капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна достроково завершила сезон 2017/18 на етапах Кубка світу, але завершення кар'єри не входить в її плани.

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Теги: Збірна України, спорт, Биатлон
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