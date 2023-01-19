ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер "Тампи" з хет-триком і ювілеєм став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Ванкувер, Четвер 19 січня 2023 12:47
Лідер "Тампи" з хет-триком і ювілеєм став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Стівен Стемкос (у центрі) отримав вітання від партнерів (facebook.com/lightningnhl)
Автор: Антон Федорців

Рубіж 500 шайб у Національній хокейній лізі перетнув капітан "Тампи-Бей Лайтнінг" Стівен Стемкос і опинився нагорі зірок ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Дворазовий володар Кубка Стенлі доклався до перемоги "блискавок" над "Ванкувер Кенакс" на виїзді (5:2). Перша шайба канадця стала ювілейною, 500-ю за час виступів у найсильнішій лізі планети.

Стемкос відкрив рахунок у матчі, коли з "п'ятака" замкнув передачу Кіллорна після прориву ліворуч. А під завісу стартового періоду центрфорвард відзначився вдруге – обіграв голкіпера після асисту того ж Кіллорна з-за воріт. На останніх же хвилинах капітан "Тампи" від синьої лінії відправив шайбу в порожні ворота.

Завдяки хет-трику Стемкос піднявся на 45-те місце в списку бомбардирів НХЛ усіх часів. Лідер "Лайтнінг" також іде третім за результативністю серед чинних хокеїстів після росіянина Овєчкіна (810 шайб) і канадця Кросбі (538). У лідерах – легендарний Вейн Гретцкі (894 шайби).

Доповнили топ-3 зірок вечора капітан "Оттави" Бреді Ткачук і форвард "Колорадо" Мікко Рантанен. "Юкі" з канадської столиці закинув переможну шайбу та віддав 3 асисти проти "Піттсбурга" (5:4 ОТ). Натомість другий оформив дубль і зробив результативну передачу в матчі проти "Калгарі" (4:1).

До слова, напередодні форвард "Філадельфії" Хейс був визнаний зіркою дня після хет-трику проти "Анахайма".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області