Лідер "Тампи" з хет-триком і ювілеєм став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Рубіж 500 шайб у Національній хокейній лізі перетнув капітан "Тампи-Бей Лайтнінг" Стівен Стемкос і опинився нагорі зірок ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Дворазовий володар Кубка Стенлі доклався до перемоги "блискавок" над "Ванкувер Кенакс" на виїзді (5:2). Перша шайба канадця стала ювілейною, 500-ю за час виступів у найсильнішій лізі планети.

Стемкос відкрив рахунок у матчі, коли з "п'ятака" замкнув передачу Кіллорна після прориву ліворуч. А під завісу стартового періоду центрфорвард відзначився вдруге – обіграв голкіпера після асисту того ж Кіллорна з-за воріт. На останніх же хвилинах капітан "Тампи" від синьої лінії відправив шайбу в порожні ворота.

Завдяки хет-трику Стемкос піднявся на 45-те місце в списку бомбардирів НХЛ усіх часів. Лідер "Лайтнінг" також іде третім за результативністю серед чинних хокеїстів після росіянина Овєчкіна (810 шайб) і канадця Кросбі (538). У лідерах – легендарний Вейн Гретцкі (894 шайби).

Доповнили топ-3 зірок вечора капітан "Оттави" Бреді Ткачук і форвард "Колорадо" Мікко Рантанен. "Юкі" з канадської столиці закинув переможну шайбу та віддав 3 асисти проти "Піттсбурга" (5:4 ОТ). Натомість другий оформив дубль і зробив результативну передачу в матчі проти "Калгарі" (4:1).