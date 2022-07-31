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Лидер СвДП требует отказаться от газа в производстве электроэнергии в Германии

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, который также является лидером одной из правящих партий (Свободная демократическая партия), призвал отказаться от газа в производстве электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы должны работать над тем, чтобы газовый кризис не сопровождался кризисом электроэнергии. Поэтому газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас", - отметил он.

По его словам, министр экономики Роберт Хабек имеет все полномочия, чтобы реализовать это. В том числе не закрывать атомные станции, а использовать их до 2024 года.

Отметим, до этого пресс-секретарь Хабека заявил, что полный отказ от газа в электроэнергетике приведет к кризису с отключениями электроснабжения.

"Есть системообразующие газовые электростанции, которые необходимо снабжать газом. Если они не получают газа, происходят серьезные нарушения. К сожалению, такова реальность системы электроснабжения, которую необходимо знать, чтобы обеспечить надежность поставок", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.

Страна пытается сократить зависимость от российского газа в том числе из-за санкций против России за войну в Украине.

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