Лидер СвДП требует отказаться от газа в производстве электроэнергии в Германии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, который также является лидером одной из правящих партий (Свободная демократическая партия), призвал отказаться от газа в производстве электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
"Мы должны работать над тем, чтобы газовый кризис не сопровождался кризисом электроэнергии. Поэтому газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас", - отметил он.
По его словам, министр экономики Роберт Хабек имеет все полномочия, чтобы реализовать это. В том числе не закрывать атомные станции, а использовать их до 2024 года.
Отметим, до этого пресс-секретарь Хабека заявил, что полный отказ от газа в электроэнергетике приведет к кризису с отключениями электроснабжения.
"Есть системообразующие газовые электростанции, которые необходимо снабжать газом. Если они не получают газа, происходят серьезные нарушения. К сожалению, такова реальность системы электроснабжения, которую необходимо знать, чтобы обеспечить надежность поставок", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.
Страна пытается сократить зависимость от российского газа в том числе из-за санкций против России за войну в Украине.
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