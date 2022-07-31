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Лідер ВДП вимагає відмовитися від газу у виробництві електроенергії в Німеччині

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, який також є лідером однієї з правлячих партій (Вільна демократична партія), закликав відмовитися від газу у виробництві електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Ми повинні працювати над тим, щоб газова криза не супроводжувалася кризою електроенергії. Тому газ більше не можна використовувати для виробництва електроенергії, як це відбувається зараз", - зазначив він.

За його словами, міністр економіки Роберт Хабек має всі повноваження, щоб реалізувати це. У тому числі не закривати атомні станції, а використовувати їх до 2024 року.

Зазначимо, до цього прес-секретар Хабека заявив, що повна відмова від газу в електроенергетиці призведе до кризи з відключеннями електропостачання.

"Є системоутворюючі газові електростанції, які необхідно постачати газом. Якщо вони не отримують газу, відбуваються серйозні порушення. На жаль, така реальність системи електропостачання, яку необхідно знати, щоб забезпечити надійність поставок", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина готується до нормування енергії на випадок нестачі газу цієї зими.

Країна намагається скоротити залежність від російського газу в тому числі через санкції проти Росії за війну в Україні.

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