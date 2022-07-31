ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лидер СвДП требует отказаться от газа в производстве электроэнергии в Германии

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 31 июля 2022 18:30
Лидер СвДП требует отказаться от газа в производстве электроэнергии в Германии Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, который также является лидером одной из правящих партий (Свободная демократическая партия), призвал отказаться от газа в производстве электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы должны работать над тем, чтобы газовый кризис не сопровождался кризисом электроэнергии. Поэтому газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас", - отметил он.

По его словам, министр экономики Роберт Хабек имеет все полномочия, чтобы реализовать это. В том числе не закрывать атомные станции, а использовать их до 2024 года.

Отметим, до этого пресс-секретарь Хабека заявил, что полный отказ от газа в электроэнергетике приведет к кризису с отключениями электроснабжения.

"Есть системообразующие газовые электростанции, которые необходимо снабжать газом. Если они не получают газа, происходят серьезные нарушения. К сожалению, такова реальность системы электроснабжения, которую необходимо знать, чтобы обеспечить надежность поставок", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.

Страна пытается сократить зависимость от российского газа в том числе из-за санкций против России за войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Газ
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника