Лидер СвДП требует отказаться от газа в производстве электроэнергии в Германии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, который также является лидером одной из правящих партий (Свободная демократическая партия), призвал отказаться от газа в производстве электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

"Мы должны работать над тем, чтобы газовый кризис не сопровождался кризисом электроэнергии. Поэтому газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас", - отметил он.

По его словам, министр экономики Роберт Хабек имеет все полномочия, чтобы реализовать это. В том числе не закрывать атомные станции, а использовать их до 2024 года.

Отметим, до этого пресс-секретарь Хабека заявил, что полный отказ от газа в электроэнергетике приведет к кризису с отключениями электроснабжения.

"Есть системообразующие газовые электростанции, которые необходимо снабжать газом. Если они не получают газа, происходят серьезные нарушения. К сожалению, такова реальность системы электроснабжения, которую необходимо знать, чтобы обеспечить надежность поставок", - подчеркнул он.