Лідер сирійських повстанців розформує сили безпеки режиму Асада, - Reuters

Лідер сирійських повстанців Ахмад аш-Шараа, більш відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані заявив про намір розпустити сили безпеки поваленого режиму Башара аль-Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіс керівника повстанців у письмовій заяві агентству зазначив, що Шараа "розпустить сили безпеки попереднього режиму і закриє сумнозвісні в'язниці".

За підрахунками, режим Асада утримував десятки тисяч ув'язнених, які відчайдушно шукали своїх близьких. Деяких звільнили живими, інших ідентифікували як загиблих, а тисячі інших досі не знайдені.

Крім того, йдеться у заяві, військове командування, що пов'язане з угрупованням Шараа "Хайят Тахрір аш-Шам", амністує військовослужбовців строкової служби.

Лідер повстанців також сказав, що уважно стежить за можливими складами хімічної зброї та координує свої дії з міжнародними організаціями, щоб їх убезпечити. Угруповання вже оголосило, що за жодних обставин не буде використовувати хімічну зброю.

У заяві Шараа повторив, що сформує уряд технократів, а нинішній перехідний уряд буде працювати до березня 2025 року.