Лідер сирійських повстанців розформує сили безпеки режиму Асада, - Reuters
Лідер сирійських повстанців Ахмад аш-Шараа, більш відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані заявив про намір розпустити сили безпеки поваленого режиму Башара аль-Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіс керівника повстанців у письмовій заяві агентству зазначив, що Шараа "розпустить сили безпеки попереднього режиму і закриє сумнозвісні в'язниці".
За підрахунками, режим Асада утримував десятки тисяч ув'язнених, які відчайдушно шукали своїх близьких. Деяких звільнили живими, інших ідентифікували як загиблих, а тисячі інших досі не знайдені.
Крім того, йдеться у заяві, військове командування, що пов'язане з угрупованням Шараа "Хайят Тахрір аш-Шам", амністує військовослужбовців строкової служби.
Лідер повстанців також сказав, що уважно стежить за можливими складами хімічної зброї та координує свої дії з міжнародними організаціями, щоб їх убезпечити. Угруповання вже оголосило, що за жодних обставин не буде використовувати хімічну зброю.
У заяві Шараа повторив, що сформує уряд технократів, а нинішній перехідний уряд буде працювати до березня 2025 року.
Падіння режиму Башара Асада в Сирії
Минулого тижня бойовики ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" буквально за кілька днів захопили ключові міста Сирії, разом зі столицею Дамаском.
Диктатор Башар Асад з родиною поспіхом покинув країну, його у Росії прихистив диктатор Володимир Путін. Таким чином було повалене 50-річне правління сім'ї Асадів.
У країні встановлене правління тримісячного перехідного уряду міністрів, який керував повстанським анклавом на північному заході Сирії.
Швидка зміна влади відбулася завдяки командуванню Абу Мохаммада аль-Джолані - колишнього джихадиста, який обрав поміркові погляди.
Новий сирійський уряд закликав біженців повертатися до країни.
Детально про причини падіння режиму Асада та що буде далі відбуватися в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.
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