ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Лідер сирійських повстанців розформує сили безпеки режиму Асада, - Reuters

Четвер 12 грудня 2024 00:47
UA EN RU
Лідер сирійських повстанців розформує сили безпеки режиму Асада, - Reuters Фото: аль-Джолані починав як один із лідерів джихадистів (скриншот відео)
Автор: Валерій Савицький

Лідер сирійських повстанців Ахмад аш-Шараа, більш відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані заявив про намір розпустити сили безпеки поваленого режиму Башара аль-Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіс керівника повстанців у письмовій заяві агентству зазначив, що Шараа "розпустить сили безпеки попереднього режиму і закриє сумнозвісні в'язниці".

За підрахунками, режим Асада утримував десятки тисяч ув'язнених, які відчайдушно шукали своїх близьких. Деяких звільнили живими, інших ідентифікували як загиблих, а тисячі інших досі не знайдені.

Крім того, йдеться у заяві, військове командування, що пов'язане з угрупованням Шараа "Хайят Тахрір аш-Шам", амністує військовослужбовців строкової служби.

Лідер повстанців також сказав, що уважно стежить за можливими складами хімічної зброї та координує свої дії з міжнародними організаціями, щоб їх убезпечити. Угруповання вже оголосило, що за жодних обставин не буде використовувати хімічну зброю.

У заяві Шараа повторив, що сформує уряд технократів, а нинішній перехідний уряд буде працювати до березня 2025 року.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії

Минулого тижня бойовики ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" буквально за кілька днів захопили ключові міста Сирії, разом зі столицею Дамаском.

Диктатор Башар Асад з родиною поспіхом покинув країну, його у Росії прихистив диктатор Володимир Путін. Таким чином було повалене 50-річне правління сім'ї Асадів.

У країні встановлене правління тримісячного перехідного уряду міністрів, який керував повстанським анклавом на північному заході Сирії.

Швидка зміна влади відбулася завдяки командуванню Абу Мохаммада аль-Джолані - колишнього джихадиста, який обрав поміркові погляди.

Новий сирійський уряд закликав біженців повертатися до країни.

Детально про причини падіння режиму Асада та що буде далі відбуватися в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України