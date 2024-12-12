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Лидер сирийских повстанцев расформирует силы безопасности режима Асада, - Reuters

Четверг 12 декабря 2024 00:47
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Лидер сирийских повстанцев расформирует силы безопасности режима Асада, - Reuters Фото: аль-Джолани начинал как один из лидеров джихадистов (скриншот видео)
Автор: Валерий Савицкий

Лидер сирийских повстанцев Ахмад аш-Шараа, более известный как Абу Мохаммед аль-Джолани заявил о намерении распустить силы безопасности свергнутого режима Башара аль-Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Офис руководителя повстанцев в письменном заявлении агентству отметил, что Шараа "распустит силы безопасности предыдущего режима и закроет печально известные тюрьмы".

Согласно подсчетам, режим Асада удерживал десятки тысяч заключенных, которые отчаянно искали своих близких. Некоторых освободили живыми, других идентифицировали погибшими, а тысячи других до сих пор не найдены.

Кроме того, как отмечается в заявлении, военное командование, связанное с группировкой Шараа "Хайят Тахрир аш-Шам", амнистирует военнослужащих срочной службы.

Лидер повстанцев также сказал, что внимательно следит за возможными складами химического оружия и координирует свои действия с международными организациями, чтобы их обезопасить. Группировка уже объявила, что ни при каких обстоятельствах не будет использовать химическое оружие.

В заявлении Шараа повторил, что сформирует правительство технократов, а нынешнее переходное правительство будет работать до марта 2025 года.

Падение режима Башара Асада в Сирии

На прошлой неделе боевики исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" буквально за несколько дней захватили ключевые города Сирии, вместе со столицей Дамаском.

Диктатор Башар Асад с семьей спешно покинул страну, его в России приютил диктатор Владимир Путин. Таким образом было свергнуто 50-летнее правление семьи Асадов.

В стране установлено правление трехмесячного переходного правительства министров, которое руководило повстанческим анклавом на северо-западе Сирии.

Быстрая смена власти произошла благодаря командованию Абу Мохаммада аль-Джолани - бывшего джихадиста, который выбрал умеренные взгляды.

Новое сирийское правительство призвало беженцев возвращаться в страну.

Подробно о причинах падения режима Асада и что будет дальше происходить в Сирии - в материале РБК-Украина.

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