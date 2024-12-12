Лидер сирийских повстанцев расформирует силы безопасности режима Асада, - Reuters
Лидер сирийских повстанцев Ахмад аш-Шараа, более известный как Абу Мохаммед аль-Джолани заявил о намерении распустить силы безопасности свергнутого режима Башара аль-Асада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Офис руководителя повстанцев в письменном заявлении агентству отметил, что Шараа "распустит силы безопасности предыдущего режима и закроет печально известные тюрьмы".
Согласно подсчетам, режим Асада удерживал десятки тысяч заключенных, которые отчаянно искали своих близких. Некоторых освободили живыми, других идентифицировали погибшими, а тысячи других до сих пор не найдены.
Кроме того, как отмечается в заявлении, военное командование, связанное с группировкой Шараа "Хайят Тахрир аш-Шам", амнистирует военнослужащих срочной службы.
Лидер повстанцев также сказал, что внимательно следит за возможными складами химического оружия и координирует свои действия с международными организациями, чтобы их обезопасить. Группировка уже объявила, что ни при каких обстоятельствах не будет использовать химическое оружие.
В заявлении Шараа повторил, что сформирует правительство технократов, а нынешнее переходное правительство будет работать до марта 2025 года.
Падение режима Башара Асада в Сирии
На прошлой неделе боевики исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" буквально за несколько дней захватили ключевые города Сирии, вместе со столицей Дамаском.
Диктатор Башар Асад с семьей спешно покинул страну, его в России приютил диктатор Владимир Путин. Таким образом было свергнуто 50-летнее правление семьи Асадов.
В стране установлено правление трехмесячного переходного правительства министров, которое руководило повстанческим анклавом на северо-западе Сирии.
Быстрая смена власти произошла благодаря командованию Абу Мохаммада аль-Джолани - бывшего джихадиста, который выбрал умеренные взгляды.
Новое сирийское правительство призвало беженцев возвращаться в страну.
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