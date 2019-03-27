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Лидер "Шахтера" травмировался во время контрольного поединка

Новости » Спорт    27.03.2019 - 16:34
Лидер "Шахтера" травмировался во время контрольного поединка
Фото: Исмаили (shakhtar.com)

Характер повреждения пока неизвестен

Основной левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили травмировался во время контрольного матча с "Олимпиком" (4:0). Об этом сообщается на сайте телеканалов "Футбол 1/2".

29-летний бразилец вышел на поле в стартовом составе, но уже в дебюте второго тайма получил травму и не смог продолжить игру. Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Исмаили провел за "горянков" 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя взятием ворот и отдал 11 результативных передач.

"Шахтер" продолжают подготовку к официальным поединкам. 3 апреля "оранжево-черные" начнут второй этап УПЛ матчем с "Александрией", а 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины примут в Харькове киевское "Динамо".

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