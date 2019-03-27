Лидер "Шахтера" травмировался во время контрольного поединка

Фото: Исмаили (shakhtar.com)

Характер повреждения пока неизвестен

Основной левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили травмировался во время контрольного матча с "Олимпиком" (4:0). Об этом сообщается на сайте телеканалов "Футбол 1/2".

29-летний бразилец вышел на поле в стартовом составе, но уже в дебюте второго тайма получил травму и не смог продолжить игру. Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

«Шахтер» победил «Олимпик» 4:0 в товарищеском матче благодаря голам Фернандо, Веллингтона Нема, Тете и Маркоса Антонио.



Подробности игры: https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/Tns7mrrPm4 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 27, 2019

В текущем сезоне Исмаили провел за "горянков" 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя взятием ворот и отдал 11 результативных передач.

"Шахтер" продолжают подготовку к официальным поединкам. 3 апреля "оранжево-черные" начнут второй этап УПЛ матчем с "Александрией", а 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины примут в Харькове киевское "Динамо".