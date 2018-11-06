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Защитник "Шахтера" Исмаили признан лучшим игроком УПЛ в октябре

Новости » Спорт    06.11.2018 - 13:47
Фото: Исмаили - лучший игрок УПЛ в октябре (upl.ua)
Фото: Исмаили - лучший игрок УПЛ в октябре (upl.ua)

Всего на звание лучшего футболиста октября претендовали 8 человек

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили стал лучшим игроком украинской Премьер-лиги в октябре. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Всего проголосовало более 6 тысяч болельщиков. Бразилец занял первое место в голосовании, получив 52% голосов. На второй строчке - молодой полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который набрал 33%. Третье место занял нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач с 10% голосов.

Алан Патрик, Дмитрий Шастал, Денис Безбородько, Андрей Борячук и Сергей Гринь набрали менее 5% голосов. 

Отметим, в октябре 28-летний Исмаили провел в УПЛ 3 полных матча и отметился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" увеличил отрыв от киевского "Динамо" на 8 очок.

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