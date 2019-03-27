Лідер "Шахтаря" травмувався під час контрольного поєдинку

Фото: Ісмаїлі (shakhtar.com)

Характер пошкодження поки невідомий

Основний лівий оборонець донецького "Шахтаря" Ісмаїлі травмувався під час контрольного матчу з "Олімпіком" (4:0). Про це повідомляється на сайті телеканалів "Футбол 1/2".

29-річний бразилець вийшов на поле в стартовому складі, але вже в дебюті другого тайму отримав травму і не зміг продовжити гру. Характер пошкодження і терміни відновлення поки невідомі.

«Шахтер» победил «Олимпик» 4:0 в товарищеском матче благодаря голам Фернандо, Веллингтона Нема, Тете и Маркоса Антонио.



Подробности игры: https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/Tns7mrrPm4 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 27, 2019

У поточному сезоні Ісмаїлі провів за "гірників" 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома взяттями воріт і віддав 11 результативних передач.

"Шахтар" продовжують підготовку до офіційних поєдинків. 3 квітня "оранжево-чорні" почнуть другий етап УПЛ матчем з "Олександрією", а 7 квітня в чвертьфіналі Кубка України візьмуть в Харкові київське "Динамо".