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Лідер "Шахтаря" травмувався під час контрольного поєдинку

Новини » Спорт    27.03.2019 - 16:34
Лідер "Шахтаря" травмувався під час контрольного поєдинку
Фото: Ісмаїлі (shakhtar.com)

Характер пошкодження поки невідомий

Основний лівий оборонець донецького "Шахтаря" Ісмаїлі травмувався під час контрольного матчу з "Олімпіком" (4:0). Про це повідомляється на сайті телеканалів "Футбол 1/2".

29-річний бразилець вийшов на поле в стартовому складі, але вже в дебюті другого тайму отримав травму і не зміг продовжити гру. Характер пошкодження і терміни відновлення поки невідомі.

У поточному сезоні Ісмаїлі провів за "гірників" 29 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома взяттями воріт і віддав 11 результативних передач.

"Шахтар" продовжують підготовку до офіційних поєдинків. 3 квітня "оранжево-чорні" почнуть другий етап УПЛ матчем з "Олександрією", а 7 квітня в чвертьфіналі Кубка України візьмуть в Харкові київське "Динамо".

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