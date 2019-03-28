Лидер "Шахтера" Исмаили сможет сыграть против "Динамо"

Фото: Исмаили (shakhtar.com)

У игрока несложное повреждение голеностопа

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили сможет сыграть против киевского "Динамо" в четвертьфинальном поединке Кубка Украины. Об этом сообщает новостная служба телеканалов "Футбол 1/2".

Накануне во время контрольного матча с "Олимпиком" (4:0) бразилец получил повреждение в начале второго тайма и был заменен. Обследование показало, что у игрока несложное повреждение голеностопа, и он сможет сыграть в ближайших поединках донетчан.

После возобновления чемпионата "Шахтер" проведет матч против "Александрии" 3 апреля.

Напомним, все матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся в один день - 7 апреля.