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Лидер "Шахтера" Исмаили сможет сыграть против "Динамо"

Новости » Спорт    28.03.2019 - 14:50
Лидер "Шахтера" Исмаили сможет сыграть против "Динамо"
Фото: Исмаили (shakhtar.com)

У игрока несложное повреждение голеностопа

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили сможет сыграть против киевского "Динамо" в четвертьфинальном поединке Кубка Украины. Об этом сообщает новостная служба телеканалов "Футбол 1/2".

Накануне во время контрольного матча с "Олимпиком" (4:0) бразилец получил повреждение в начале второго тайма и был заменен. Обследование показало, что у игрока несложное повреждение голеностопа, и он сможет сыграть в ближайших поединках донетчан.

После возобновления чемпионата "Шахтер" проведет матч против "Александрии" 3 апреля.

Напомним, все матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся в один день - 7 апреля.

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