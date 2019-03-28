Лідер "Шахтаря" Ісмаїлі зможе зіграти проти "Динамо"

Фото: Ісмаїлі (shakhtar.com)

У гравця нескладне пошкодження голеностопа

Захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі зможе зіграти проти київського "Динамо" в чвертьфінальному поєдинку Кубка України. Про це повідомляє новинна служба телеканалів "Футбол 1/2".

Напередодні під час контрольного матчу з "Олімпіком" (4:0) бразилець отримав пошкодження на початку другого тайму і був замінений. Обстеження показало, що у гравця нескладне пошкодження голеностопа, і він зможе зіграти в найближчих поєдинках донеччан.

Після відновлення чемпіонату "Шахтар" проведе матч проти "Олександрії" 3 квітня.

Нагадаємо, всі матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться в один день - 7 квітня.